Актер украинского Comedy Club рассказал о "толпах фашистов в Киеве"

Резидент украинского Comedy Club Андрей Молочный, который после Майдана переехал в РФ, обратился к соотечественникам по случаю освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года и рассказал о современных "фашистах"



Соответствующее сообщение Молочный сделал в Instagram.



"Привет соотечественники! 6 ноября 1943, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н. Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины Киев. Почему для меня это событие стало важным, получило очень ценное значение? Ведь еще 5 лет назад, я не писал об этом, не преподавал такие посты. Ведь еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятник Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами ", - написал он.



Далее актер начинает рассказывать о войне и о погибших и говорит, что "это не сон, это рваная рана на сердце".



Молочный также выразил надежду, "что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей ....".



После этого он заявил, что в "гадов" ничего не получится.



"Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и еще потому, что в составе 1-го Украинского фронта под командованием Николая Федоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года мой прадед Петр Андреевич Молочный ", - подытожил бывший украинский актер.

