ТОП10 Проектов одноэтажных домов 2019 года в каталоге для строительства в России

Развитие частного строительства вынуждает архитекторов постоянно работать над новыми и оригинальными проектами. Не исключением является компания ДОМ4М, где каждый месяц появляется много новых решений под индивидуальные задачи клиентов. Популярностью пользуются проекты одноэтажных домов до 100 кв. м. В таких домах нет ничего лишнего, а по бюджету они сопоставляются с однокомнатными квартирами, но места намного больше.

Вариации проектов

Огромный ассортимент предложений от ДОМ4М позволит найти абсолютно любые проекты с теми или иными вариантами:

• с плоской, односкатной или мансардной крышей;

• с гаражом или навесами под автомобили;

• с террасой или верандой;

• с несколькими спальными комнатами.

Реализовать каждый проект не составит труда. В документах всё подробно расписано и есть рекомендации от архитекторов. Фундамент для таких домов не должен быть сильным, соответственно застройщики могут сэкономить и потратить деньги на реализацию других задач.

В таких зданиях не будет лестниц, перекрытий и дополнительных помещений. Сэкономить можно на монтаже систем отопления и других видов коммуникаций. Для небольшой семьи, пенсионеров или одинокого человека одноэтажный дом с придомовой территорией – это прекрасная жизнь и комфортные условия.

Дополнительная помощь при продаже проектов

Специалисты из ДОМ4М готовы предложить дополнительные услуги своим клиентам, которые решили рассмотреть проекты одноэтажных домов и приобрести один из них. Такие услуги помогут сделать подготовку и фактическое строительство более комфортным.

1. Адаптация фундамента. По факту наличия геодезии специалисты изменяют проект и адаптируют его под текущие характеристики почвы и участка, в частности.

2. Изменения в проекте. Дизайнеры и архитекторы могут с лёгкостью вносить изменения в текущий проект под индивидуальные требования и задачи клиентов.

3. Тендерное предложение. Дополнительно каждый клиент может заказать расчет сметы на строительство дома по выбранному проекту.

Каждый добавленный проект в каталог компании ДОМ4М – это возможность подготовить оригинальное строение под индивидуальные условия. Клиенты могут ознакомиться со всеми предложениями в каталоге на сайте, установить критерии подбора с помощью фильтра, а также сделать окончательный выбор. По всем вопросам можно обратиться к менеджерам фирмы. Они готовы помочь в любой ситуации.