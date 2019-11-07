Имплантация без рисков: топ-7 советов, как выбрать клинику и врача

Имплантация зубов — серьезный, дорогостоящий процесс, подходить к которому необходимо максимально взвешенно.



Мы составили список параметров, важных при выборе клиники и врача, которому вы доверите проведение этой процедуры.

1. Наличие у стоматологической клиники лицензии

Обязательное условие — наличие у клиники официального разрешения на оказание медицинских услуг. Как правило, этот документ висит на видном месте в уголке потребителя или на сайте медучреждения. Наличие данного документа — гарантия вашей защиты как потребителя услуг.

2. Наличие сертификатов от компаний, производящих зубные импланты

Серьезное преимущество клиники — наличие сертификатов от респектабельных изготовителей имплантационных систем. Это значит, что врачи медучреждения используют официально произведенную продукцию и могут рассчитывать на всестороннюю поддержку выпустивших ее компаний.

3. Специализация врача-ортопеда

У врача, к которому вы планируете обратиться, должна быть соответствующая специализация — не просто общая стоматология, а именно ортопедическое лечение. Плюс практический опыт в имплантологии. Так, врачи Porcelain делают имплантацию более 10 лет, а значит, знают отсроченный результат для каждой системы имплантов, на сайте https://porcelain-dent.com.ua/ru/ вы найдете перечень специалистов, занимающихся имплантацией. Там же расписаны этапы процедуры, указана ее цена.

4. Возможность пройти полную подготовку к имплантации

До установки импланта вам предстоит санировать ротовую полость. Оптимально, если все необходимые процедуры можно будет выполнить в одной клинике. Так врач-ортопед получит от своих коллег максимум информации о состоянии ваших зубов, реакции на анестезию и т. п.

5. Наличие соответствующего диагностического оборудования

Хороший имплантолог не возьмется за дело, не имея вашей компьютерной томограммы — 3D-снимка челюстей. Благодаря ему он увидит состояние костной ткани, прилегающих зубов, предложит оптимальный вариант имплантации.

6. Использование проверенных имплантологических систем

Изучите предлагаемый клиникой ассортимент. Там должны быть представлены крупнейшие мировые бренды, зарекомендовавшие себя на рынке. Их преимущество — высокий процент приживаемости и долговечность. Например, клиника «Порцелян» является gold-провайдером швейцарской системы Straumann. Этот бренд не нуждается в представлении, он давно и прочно удерживает первое место на рынке имплантационных систем.

7. Отзывы реальных пациентов

Не поленитесь прошерстить интернет. Обращайте внимание на написанное реальными людьми. Обычно заказные отзывы (как положительные, так и негативные) отличаются однотипностью и краткостью. Настоящие пациенты пишут подробно, чтобы была понятна суть благодарности или претензии.

Также обращайте внимание на стоимость системы. В клинике Porcelain (г. Киев) вы заплатите за первоклассные импланты и услуги высокопрофессионального врача.