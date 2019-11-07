Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ
Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники. 21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.
Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники. 21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.
Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.
Как пишет издание, в Киеве миссия собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:
- установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета);
- возвращение ответственности за незаконное обогащение;
- реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
- предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят);
- введение независимых наблюдательных советов госбанков;
- анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом);
- введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января);
- принятие закона о рынке земли;
- обеспечение независимости Антимонопольного комитета;
- работа Нацбанка на банковском рынке.
Отмечается, что причиной вероятного переноса визита миссии МВФ может быть довольно мягкое наказание за незаконное обогащение, закон о котром недавно приняла Верховная Рада.
По прогнозам НБУ, в ходе визита может быть подписано соглашение о новой программе расширенного финансирования на срок 3-4 года объемом от $5 до 10 млрд. Это позволит уже до января получить транш в размере около $2 млрд.