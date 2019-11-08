Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в четверг в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержало 187 стран. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.



Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, представляя документ, заявил, что "блокада является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и принципов провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира". Как сообщил министр, общий ущерб за 57 лет действия блокады составил более $922 млрд. "В течение всех этих лет блокада оставалась главным препятствием на пути чаяний нашего народа, экономического развития нашей страны", - констатировал он.



Россия отдала свой голос за резолюцию. "Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - подчеркнул в своем выступлении заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.



Постпред США при ООН Келли Крафт обвинила Кубу во "внесении вклада в региональную нестабильность". "США не несут ответственность за постоянное нарушение прав человека со стороны кубинского режима", - отметила она с трибуны ГА. "Наша ответственность в том, чтобы защищать тех, у кого нет голоса, и сегодня это народ Кубы", - объяснила Крафт позицию США по сохранению санкций в отношении Кубы.



В декабре 2014 года занимавший в тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В 2016 году в период нормализации американо-кубинских отношений Вашингтон впервые воздержался при голосовании по резолюции.



Однако сближение двух стран приостановилось после того, как США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

