В ДНР заявили о готовности приступить к отводу сил в Петровском 9 ноября

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил готовность ДНР приступить 9 ноября к разведению сил и средств в районе населенного пункта Петровское.



В четверг глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что силовики готовы в пятницу в 13.00 мск начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.



"Со своей стороны еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в четверг на сайте главы республики.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, украинские силовики в очередной раз сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.

