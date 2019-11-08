В комитет Рады поступило постановление о снятии с Ирины Луценко депутатских полномочий

В регламентный комитет Верховной Рады поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от фракции "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Об этом сказано на сайте парламента.



Как стало известно, комитет может рассмотреть этот вопрос на заседании 13 ноября.



Напомним, что член парламентской фракции "Европейской солидарности" (ЕС) жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила досрочно сложить депутатские полномочия, сославшись на состояние здоровья.

