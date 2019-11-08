Цемах готов дать показания следователям по делу MH17

Житель самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, который в июне нынешнего года был похищен украинскими спецслужбами, а затем вернулся в ДНР в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года пассажирского Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" рейса МН17.

Об этом заявил его российский адвокат Анатолий Кучерена.



"Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР", - сказал Кучерена.



По его словам, "есть разные формы допроса фигурантов дела", однако пока они ни с кем не обсуждались. "Мы с моим подзащитным озвучили наше принципиальное желание дать показания, а все остальное - предмет переговоров", - заключил Кучерена.



Ранее в среду Кучерена в интервью телекомпании НТВ сообщил, что получил письмо от Цемаха, который попросил стать его защитником в Европейском суде по правам человека в Страсбурге по иску против Украины и Нидерландов. Изучив документы, адвокат приступил к подготовке текста жалобы. Кучерена добавил, что будет оказывать помощь Цемаху и по процедуре, и по существу дела.



В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году малайзийского "Боинга".



Для расследования катастрофы "Боинга" была создана так называемая Совместная следственная группа во главе с Нидерландами. В июне этого года Нидерланды объявили Цемаха подозреваемым по этому делу.



В сентябре Цемах был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры", которая была против этого.



В настоящее время Цемах находится в ДНР. На прошлой неделе в эфире телеканала "Россия-24" он заявил, что рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав. Цемах рассказал о тяжелых условиях содержания в украинском СИЗО. По его словам, к нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. При этом в допросах участвовали как сотрудники Службы безопасности Украины, так и представители полиции Нидерландов и Австралии, которые пытались оказывать на него психологическое давление с целью получения "нужных им доказательств" причастности ополченцев ДНР и России к гибели в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского пассажирского самолета.



Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Малайзия, которой принадлежал самолет, была приглашена в нее лишь спустя четыре месяца. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.



В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.



На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, указанная в докладе ССГ, еще в 1986 году была направлена в воинскую часть, которая находилась на территории УССР.



