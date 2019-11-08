Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Звезда Comedy Club украинский актер Андрей Молочный опубликовал пост в инстаграме, в котором выразил возмущение и негодование из-за "толп фашистов" на улицах Киева.



Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с ситуацией в современной Украине.



По его словам, еще пять лет назад он даже подумать не мог, что на Украине будут осквернять и сносить памятники героям Великой Отечественной Войны, а на День Победы молодежь будет оскорблять и унижать ветеранов. Актер обвинил полицию в попустительстве и подстрекательстве к таким действиям, напомнив о случаях, когда стражи порядка заставляли ветеранов и детей снимать пилотки с красными звездами.



"Мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы", — признается Молочный. Он назвал ситуацию в стране "рваной раной на сердце".



"Есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей", — написал актер.

