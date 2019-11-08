Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

Американская певица и актриса Леди Гага откровенно рассказала о романе с актером Брэдли Купером. Об этом пишет журнал Elle.



Актриса подчеркнула, что их интимные отношения с актером Брэдли Купером были исключительно игрой. Также Гага назвала прессу "очень глупой".



Певица сказала, что они с Купером создали любовную историю и хотели, чтобы люди поверили в нее. Для этого пара усердно работали днями напролет. Гага подчеркнула, что они продумали все и "это было разыграно как представление".



Певица добавила, что они с Купером обсуждали шумиху вокруг их якобы романа и решили, что "проделали отличную работу".



О романе Леди Гаги и Брэдли Купера заговорили после фильма "Звезда родилась", где они сыграли влюбленную пару. После этого Гага разорвала помолвку со своим бойфрендом, а Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались.



В СМИ появились слухи о том, что звезды начали жить вместе, а Гага беременна от Купера. Позже Гага прокомментировала слухи, сказав, что беременна “новым альбомом”.





