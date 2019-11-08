Кристиан Бейл экстренно сбросил 18 кг

Кристиан Бейл экстренно сбросил 18 кг

Известный голливудский актер Кристиан Бейл похудел на 18 килограмм ради роли всего за несколько месяцев. Об этом актер рассказал в интервью, сообщает Variety.

Бейл сыграет британского гонщика Кена Майлза в новом фильме "Ford против Ferrari". Актер отмечает, что ему необходимо было водить гоночный болид, а он “с трудом в него залезал”.

Актер закончил съемки в фильме "Власть", ради которых ему пришлось набирать вес. После окончания работы во "Власти" у Бейла осталось всего несколько месяцев для подготовки к съемкам в новой ленте.

Бейл отметил, что гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый и в нем мало места. Поэтому звезде пришлось в кратчайшие сроки сбросит 18 килограмм.

Мировая премьера фильма" Ford против Ferrari" состоится во Франции 13 ноября 2019 года.