Кристиан Бейл экстренно сбросил 18 кг

Известный голливудский актер Кристиан Бейл похудел на 18 килограмм ради роли всего за несколько месяцев. Об этом актер рассказал в интервью, сообщает Variety.



Бейл сыграет британского гонщика Кена Майлза в новом фильме "Ford против Ferrari". Актер отмечает, что ему необходимо было водить гоночный болид, а он “с трудом в него залезал”.



Актер закончил съемки в фильме "Власть", ради которых ему пришлось набирать вес. После окончания работы во "Власти" у Бейла осталось всего несколько месяцев для подготовки к съемкам в новой ленте.



Бейл отметил, что гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый и в нем мало места. Поэтому звезде пришлось в кратчайшие сроки сбросит 18 килограмм.



Мировая премьера фильма" Ford против Ferrari" состоится во Франции 13 ноября 2019 года.





