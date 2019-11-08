Три шага к восстановлению отношений с Россией

Мы вынуждены иметь дело с такой Россией, какая она есть, а не с такой, какой мы хотели бы ее видеть. И наш враг — не Россия. Если уж на то пошло, наш враг — это недостоверная информация и страх. Именно такое яркое впечатление произвела на нас недавняя ознакомительная поездка в Москву, Санкт-Петербург и Крым, организованная Центром гражданских инициатив.

Члены нашей делегации посетили многие города России, среди которых — Калининград, Краснодар, Новгород, Оренбург, Пермь, Уфа и Екатеринбург.



В период напряженных отношений, связанных не только с конфликтом на Украине, но и с глубокими внутриполитическими разногласиями в США по поводу роли России в выборах 2016 года, мы понимали, что, отправившись в поездку, мы будем уязвимыми, и нас могут причислить к «апологетам Путина». Но мы решили рискнуть. Нам было важно найти те сферы, в которых можно было бы постепенно налаживать отношения. Мы понимали, что непростые отношения с Россией ставят под угрозу и наши собственные интересы — интересы безопасности США.



В своей поездке мы получили ясное представление о том, к каким неожиданным результатам привели наши экономические санкции. Мы воочию убедились в том, с каким уважением большинство россиян относятся к Владимиру Путину, и в том, как он стабилизировал российскую экономику после трагического упадка страны в 1990-е годы. Мы встречались с учеными-ядерщиками и участниками переговоров по контролю над вооружениями, которые разделяли их тревогу по поводу выхода США из Договора о РСМД и отсутствия каких-либо переговоров по контролю над вооружениями. Многие в стране, молодежь и пожилые люди, испытывали чувство отчуждения, неприязни к США из-за того, что в американском обществе преобладает атмосфера русофобии.



Все это не идет на пользу ни Соединенным Штатам, ни России. Что же тогда делать?



Мы считаем, что если мы хотим защитить детей и внуков от тех бедствий, которые могут на них обрушиться в результате трагической случайности или просчета любой из противоборствующих сторон, нам необходимо предпринять три неотложных шага.



Первый шаг: оказывать поддержку российской молодежи и взаимодействовать с ней



Тем россиянам, кому еще нет тридцати, известно, что такое свобода передвижения и свободный доступ к информации в новых экономических условиях в стране. Именно это молодое поколение американская внешняя политика не имеет права потерять в условиях, когда из-за ужесточения санкций эти молодые люди начинают думать, что Запад лишь стремится подорвать интересы России, а значит, лишить их будущего.



Активный обмен студентами с США и Европой может помочь противостоять появлению у молодежи чувства обиды и неприязни. По всей России мы обнаружили сокращение числа программ по обмену студентами, а также обмену и сотрудничеству в научной сфере. В Иркутске руководство университета посетовало на то, что прежде активный обмен студентами с США прекратился. В Крыму, в Симферопольском университете, декан по учебной и научной работе объяснил, что программа традиционного обмена с одним из крупных американских университетов закрыта, поскольку это неполиткорректно не только по причине санкций, но и из-за царящей в американском обществе атмосферы русофобии.



После взаимного закрытия консульских учреждений наше посольство в Москве не справляется с возросшей нагрузкой и своевременно рассматривать многочисленные заявления о предоставлении въездных виз. Студентам и ученым приходится месяцами, а иногда и годами ждать выдачи виз. Эту ситуацию необходимо исправить, если мы не хотим потерять молодое поколение россиян, которые могут стать нашими партнерами в будущем, когда отношения между нашими странами наладятся. Восстановить доверие и решить проблему с задержкой выдачи виз могла бы простая дипломатия в виде возобновления работы консульских учреждений на взаимной основе.



Второй шаг: уменьшить ядерную угрозу и пересмотреть роль НАТО



Реальным шагом к восстановлению доверия среди обычных россиян было бы возобновление переговоров по контролю над вооружениями. Русские, с которыми мы встречались, выражали большое беспокойство по поводу расширения НАТО к границам их страны и одностороннего выхода США из Договора о РСМД. Точно так же, как американские избиратели, россияне традиционно чувствуют себя в большей безопасности, когда ведутся активные переговоры и заключаются соглашения о контроле над вооружениями, благодаря которым снижается вероятность начала войны в результате случайности.



Нам необходимо, как минимум, возобновить сдержанное взаимодействие с Россией. Мир не становится более безопасным, когда НАТО увеличивает численность своих войск на границах России примерно в пять раз, когда исчезает разница между наступательными и оборонительными вооружениями, и когда в новой гонке вооружений создаются гиперзвуковые ракеты, подводные ядерные беспилотники и тактическое лазерное оружие дальнего действия. Пора вернуться к вопросу о том, как страны-члены НАТО оценивают степень угрозы со стороны России, чтобы восстановить последовательную и внятную позицию. По причине различного восприятия этой угрозы среди стран НАТО возникли серьезные разногласия по разным вопросам — будь то покупка Турцией российских вооружений или зависимость Германии от нового газопровода, который пройдет из России через Балтийское море.



Третий шаг: пересмотреть санкционную политику и наше отношение к Крыму



Во время холодной войны политика США предполагала введение санкций, направленных не на то, чтобы заставить противников сдаться, а чтобы заставить их пойти на компромисс. Например, в 1980-е годы госсекретарь Джордж Шульц (George Schultz) заявил, что санкции в отношении Польши направлены не против польского народа, а против правящей верхушки. Шульц изложил четкую дорожную карту, порядок отмены санкций при условии, если Польша освободит политических заключенных. Эта формула сработала, и в конечном итоге санкции были сняты. В том, что касается экономических санкций, введенных против России, подобной программы действий или путей выхода не существует.



Чтобы пересмотреть наши санкции, мы должны признать, что Крым останется российским. Его население всегда было в значительной степени русским — многие из жителей являются отставными военными моряками, живущими недалеко от большого морского порта Севастополя. Во время нашей поездки мы узнали, насколько близок был Крым в 2014 году к началу гражданской войны, которая могла разразиться за несколько недель до начала кровопролития на Донбассе. Крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада. В Севастополе мы на каждом шагу видели памятники, установленные в честь огромного числа погибших и во время нацистской оккупации Крыма в 1942-1944 годы, и во время вторжения англичан, французов и турок-османов в 1854 году. Мы поняли, что народ Крыма не откажется от своей исторической российской идентичности, которой они так гордятся, ради возвращения в состав Украины.



Настало время налаживать отношения между Россией и Западом, руководствуясь политическим реализмом. В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которой наши санкции не принесут. Пора действовать.



Деннис Ортблад — бывший сотрудник дипломатической службы США. Кришен Мехта — бывший сотрудник международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.