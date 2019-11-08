Украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в районе Петровского

Киев готов начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00. Об этом в пятницу на брифинге заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.



"Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению", - сказал он. По словам Кравченко, если таким же сигналом не ответит другая сторона, это будет означать срыв разведения и нарушение международных договоренностей.



"Практическое разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней", - уточнил командующий. Он подчеркнул, что украинские военные после разведения "не снизят боевой готовности".



Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. После избрания нового президента Украины процесс удалось перезапустить: 30 июня этого года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, 2 ноября они подтвердили завершение этого процесса в районе Золотого.



Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявила, что республика готова к отводу у Петровского 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным, в связи с чем отвод был сорван.



В минувший четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября и выразил надежду, что Киев также выполнит свои обязательства.



Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

