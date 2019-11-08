Утром 8 ноября в метро Киева рухнула система е-билета

Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве временно перестала работать система электронного билета. В результате десятки тысяч пассажиров застряли перед турникетами. Затем функционирование электронной системы удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".



"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы не сообщалось.



Решением вопроса с неработающим электронным билетом занимались на операторе КП "ГИВЦ". Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.

