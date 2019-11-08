Министр Бородянский выступил за переименование Украинской православной церкви

Украинская православная церковь должна указать свою принадлежность к РПЦ в названии. Об этом заявил РИСУ министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, фактически повторив основные тезисы, которые ранее озвучивали сторонники Петра Порошенко.



"Есть контекст, и контекст понятен: с нами развязали войну, и это гибридная война. И Украина, несмотря на то, что на нее напали, не вмешивалась в деятельность церкви Московского патриархата. Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Естественно, что Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви – это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто", - утверждает чиновник.



По его мнению, вмешательство государства в вопросы формулировки названий религиозных объединений является "не очень правильным", однако это объясняется "периодом агрессии против Украины".



"Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве – через тот же синод", - считает министр. В таком контексте он не видит проблемы в действиях власти относительно названия РПЦ в Украине. "Я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Я не вижу в этом никаких проблем", - отметил Бородянский и добавил, что "нормально" относится к принятому при предыдущей власти закону об изменении названия церковной структуры РПЦ в Украине.



Также министр объяснил, что не видит проблем в поддержке государством процесса предоставления Томоса об автокефалии для украинских православных.



"Вообще, что это было и как это произошло, и что значит, когда одна часть верующих не признает другую часть. Как мы знаем, например, Православная церковь Киевского Патриархата не была канонической церковью. Это означает, что миллионы верующих не могли реализовывать свои религиозные права тем способом, которым они хотели – в канонической церкви. Это нормальное желание верующего человека – быть в канонической церкви. Для того, чтобы церкви стали каноническими, им предложили объединиться и создать единую поместную церковь. К этому предложению прислушались УПЦ КП и УАПЦ, которые не были каноническими с точки зрения Вселенского православия, и некоторые епископы УПЦ МП", - заявил он.

