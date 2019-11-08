Лавров прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон как лидер государства - члена НАТО способен оценить состояние альянса. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление французского лидера о том, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".



"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая один из лидеров Североатлантического альянса", - сказал с иронией министр, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.



"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", - подчеркнул Лавров.

