Психозы недели. Теория большого взрыва

По Киеву не проедешь. Благосостояние населения взлетело до небес. Каждый маленький украинец, не накопивший на «Мерседес» и «Бентли», получил возможность растаможить «евробляху» со скидкой. Бонус от евроинтеграции. Второй по значимости после безвиза. А дороги шире не стали. Плюс по обочинам «прыщи Кличко» расставлены. Полусферы, чтобы не парковались. И во всей этой тесноте снуют юркие подрывники-бомбисты, пристраиваясь к жертвам. А тут ты рядом. И отскочить некуда...



С началом АТО/ООС взрывчатка широко вошла в нашу повседневную жизнь. Став, может, и не предметом первой необходимости, как граната, но товаром “широкого вжитку”, если говорить на мове. Ширпотребом, одним словом.



Граната – это больше походный инструмент. Как открывалка для пива. Удобно в повседневной жизни. Ну, там в кино с девушкой сходить, с другом в пивбар, к жене в роддом. Незаменимый аксессуар. Недавно, точнее вечером 22 октября, в центре Киева, на улице Пушкинской, мужик пришел в бар. Как полагается, с гранатой. Потом между ним и охранником заведения произошел конфликт. Ну, а какой конфликт без гранаты, тем более если она уже под рукой?!



Дальше читаем в сводке «Киев Оперативный»: одним из погибших (второй, разумеется, охранник) является бывший морской пехотинец, служивший в АТО, Виктор Дегтярев 1966 года рождения, позывной «Сэнсэй», который был командиром легендарной группы «Купол», активный участник евромайдана. Все достоинства в одном пакете.



Самое неприятное в ситуации, когда очередная легендарная личность достает гранату, то, что его поймут, а случайного прохожего даже не пожалеют. Что-то я не помню, чтобы таким безвинным жертвам компенсации выплачивали или деньги всенародно собирали. Попал, так попал. Как говорится, “не свезло”



Все обсуждают покушение на Игоря Сало, которому мотоциклист положил на крышу бронированного “Мерседеса” взрывпакет и умчал восвояси. Пишут, что Сало был украино-российским бизнесменом. Он и там, и тут бабки зарабатывал. В связи с этим вспомнил подобное покушение – в 2004 году в Питере

Уточняется, что Дегтярев был постоянным посетителем бара ProRock. Понятное дело, психотравма. 10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение и стал инвалидом 2-й группы. В общем, не долечили. У него остались жена и трое детей. Дети ни при чем. Но... внизу как бы между прочим дописано, что пострадала женщина, которая в момент взрыва гранаты оказалась в 30 метрах от места происшествия. А может, и у нее детки имеются? Или это не важно?Самое неприятное в ситуации, когда очередная легендарная личность достает гранату, то, что его поймут, а случайного прохожего даже не пожалеют. Что-то я не помню, чтобы таким безвинным жертвам компенсации выплачивали или деньги всенародно собирали. Попал, так попал. Как говорится, “не свезло”.Короче, с гранатами все ясно. Они повсюду. Главное, соблюдать элементарные правила безопасности. Первое – не подбирай каку. В районе Конотопа Сумской области 39-летний местный житель оставил на длительное время свой автомобиль возле гаража незапертым. Когда он вернулся, то нашел предмет, похожий на гранату. Мужчина начал осматривать гранату, но она взорвалась у него в руках, в результате чего он погиб.Второе – не ругайся с близкими. Особенно, если муж грибник, ходит, собирает всякое. В Донецкой области (прифронтовая зона) между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой. Погибшими являются 51-летний мужчина и 49-летняя женщина.Хуже, когда речь идет о серьезном взрывпакете и транспортном средстве на оживленной улице. Так было, когда взорвали Павла Шеремета. Когда подорвали сотрудника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала. Куски от взрыва машины разлетелись во все стороны, повредили другие авто. А могли бы и голову кому-то оторвать. Когда в Мариуполе на центральной улице взорвали автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша, прохожие чудом не пострадали. Просто чудом.То же самое можно сказать, когда на Бессарабке в Киеве подорвали Тимура Махаури с барышней на "Мерседесе" с грузинскими номерами. И никакое удостоверение разведчика Чеченского батальона и героизм в АТО, которым он отмазывался от наших полицейских, его не спасли. Взрывчатку не уговоришь. Как и всяких там кадыровцев. Они если выходят на охоту, то не заходят, пока не “вполювали кого треба”. Суровые люди.Это вам не шутники, которые на столичном бульваре Леси Украинки в автомобиль Вовы Парасюка бросили гранату. И так аккуратно – и сам он не пострадал, и автомобиль – только слегка, зато повреждения получили три припаркованных рядом автомобиля. Интересно, где сейчас Володя ошивается, после депутатства?..Помню, Мосийчук тогда комментировал, что Парасюк не пострадал. А сам до сих пор с палочкой ходит после взрыва скутера у телеканала "Эспрессо" (не путать с кофе). В результате взрыва погибло двое опять-таки случайных людей – охранник Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и прохожий 36-летний Михаил Мормиль. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала были ранены. Подрывника не нашли.Кстати, интересно сравнить количество задержанных подрывников и количество происшествий со взрывами. Уверен, что результат окажется в пользу взрывов. Особенно, если приплюсовать туда взрывпакеты, заложенные вне автотранспорта. В сентябре, например, взорвали ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крисоватого. Положили сверток во дворе около ворот. На месте взрыва нашли записку со словами "Привет от нас. Ректору "мементо море". Явно кто-то сериалов насмотрелся. Ректору оторвало кисть руки, жене раскурочило брюшную полость.А в Херсоне неизвестные взорвали взрывчатку около дома советника главы облгосадминистрации Богдана Ковалева. Детонатор подбросили под окно комнаты одного из корпусов общежития Херсонского государственного университета, где проживает Ковалев. Никто не пострадал. Неумехи.Примеров еще груда. Но пора остановиться. Тут все обсуждают покушение на Игоря Сало, которому мотоциклист положил на крышу бронированного “Мерседеса” взрывпакет и умчал восвояси. Пишут, что Сало был украино-российским бизнесменом. Он и там, и тут бабки зарабатывал. В связи с этим вспомнил подобное покушение – в 2004 году в Питере. Тогда мотоциклист на "Судзуки" положил рюкзак со взрывчаткой на крышу "Вольво" президента рекламного агентства New Found Quality (NFQ) Бориса Гольдмана. Буквально сразу прогремел мощный взрыв. Погиб и Гольдман, и мотоциклист, 24-летний мастер мотоспорта Максим Коньков. Любил мотоциклы, а соревнований, чтобы зарабатывать, не было. Киллерствовал понемногу. Тот, кто взорвал Сало и его охранников, явно выучил урок покушения на Гольдмана. Этот мотоциклист-бомбист умчал с ветерком.Может, его и найдут эдак через годик, как “Пуму” и “Бучу”, в миру супругов Грищенко – двух героев АТО, арестованных на днях, которые летом прошлого года заказали другу атошнику Ивану Вакуленко подорвать жителя Косово 61-летнего Михаила Чекурака, которого сейчас самого судят за нападение, грабеж и подрыв дома (специфическая компашка). А может, уже нет. Хз...