С памятника Щорсу в Киеве убрали банер-клетку

В Киеве произошло знаковое событие. Памятник революционному комдиву Николаю Щорсу снова доступен киевлянам и гостям города. С него убрали огромный банер-клетку Фонда "Повернись живим", под который памятник спрятали, чтобы уберечь его от атак националистов и радикалов.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что памятник Николаю Щорсу в центре Киева, который не был демонтирован в ходе декоммунизации, завесили огромными баннерами.



Так, на плакатах были изображены пункты для голосования: "помогать своей армии" или "кормить чужую", при этом галочка стоит напротив первого пункта. Центральное место на плакате занимает слоган: "Выбор за тобой", внизу расположена подпись: "Повернись живим" и логотип. Они указывают на то, что установил баннеры одноименный благотворительный фонд, который существует в Украине с 2014 года.



Судя по описанию на его сайте, цель фонда - это помощь армии. Однако из-за стилизации под избирательный бюллетень баннер напоминает предвыборную агитацию, которая напрямую апеллирует к программе одного из кандидатов, армия в которой занимает центральное место. Если учитывать представленный на баннерах выбор и то, что кандидатов во втором туре выборов всего два, то сложно назвать эти плакаты просто социальной рекламой, призывающей сходить на выборы.

