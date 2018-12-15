Куда лучше ехать в Египет зимой?

Многие украинцы сегодня предпочитают провести свой отпуск в Египте. Это связано с лояльными ценами, высоким качеством сервиса и живописными пейзажами. Причем многие курорты радушно встречают туристов на протяжении всего года. Это позволяет людям сбежать от холодной и снежной зимы в летнюю сказку. Сегодня мы расскажем о том, куда поехать в Египет зимой для максимально запоминающегося отдыха.

Особенности отдыха в Египте зимой

Если осень в Египте считается так называемым бархатным сезоном, то зима – более прохладное время года. Отдых здесь в декабре, январе или феврале больше подойдет тем, кто не любит сильную жару и хочет полноценно насладиться как пляжным, так и экскурсионным отдыхом. Актуальные горящие путевки в Египет можно приобрести на ресурсе www.poehalisnami.kharkov.ua.

Перед тем, как отправиться в тур в Египет зимой, важно учитывать несколько факторов:

Курорты, находящиеся на Красном море, будут отличаться более высокой температурой воздуха и воды, чем те, которые омывает Средиземное море. По крайней мере, если вы хотите искупаться и позагорать. Для прогулок и экскурсий можно выбирать любой курорт страны. Куда бы вы ни отправлялись, следует учитывать, что ближе к ночи на любом курорте становится прохладно. Так что обязательно прихватите с собой курточку или теплую кофту. Зима в Египте характеризуется сильными ветрами. Даже если вы едите на Красное море, порывы ветра смогут немного подпортить впечатления от отдыха. Важно выбирать курорт, который защищен горами – в таких регионах обычно поспокойнее.

Лучшие курорты Египта для зимнего отдыха

Выше мы уже говорили, что далеко не все курорты Египта подходят для зимнего отдыха. В некоторых регионах зайти в воду смогут разве что закаленные туристы. Однако существует несколько направлений, где вы сможете насладиться приятной теплой погодой и возможностью искупнуться в море. Таковыми курортами являются:

Шарм-эль-Шейх

Курорт находится на юге страны, за счет чего отдых зимой здесь – сплошное наслаждение. В декабре и январе температура воздуха составляет около +24 градусов. В феврале становится немного прохладнее – +22 градуса. Вода довольно теплая, так вы сможете отдыхать на пляже на протяжении всего отпуска.

Шарм зимой также подходит и для экскурсионного отдыха. Обязательно посетите гору Моисея – рассветы здесь особенно прекрасны.

Неподалеку от курорта располагается красивая природная памятка – цветной каньон. Добраться до нее можно за пару часов. Он образовался из песка и сочетает в себе несколько оттенков от нежно-бежевого до темно-красного.

Таба

Здесь немного прохладнее, чем в Шарм-эль-Шейхе, однако купаться и загорать в точно сможете. Температура воздуха на курорте в зимнее врем года составляет +22-25 градусов. При этом вода прогревается до +21-22 градусов. Зимой в Табе могут идти сильные ливни, однако они, как правило, непродолжительны, так что в целом впечатления от отдыха останутся самыми лучшими.

Желаете разбавить пляжный отдых в Египте зимой? Таба известна также большим количеством достопримечательностей. Самой популярной памяткой является остров Фараонов, на котором находится исторический музей. Здесь вы сможете узнать о жизни правителей Египта и об истории региона.

Еще одной достопримечательностью Табы, изустной во всем мире, является собор Святой Екатерины. Он считается самой маленькой епархией, которая когда-либо существовала. Расположение монастыря также символично. Он находится у самого подножья горы, на которой Бог передал Моисею 10 заповедей. Огромная территория комплекса позволяет бродить по монастырю асами. Обязательно посетите храм с отделкой из мрамора и Неопалимую Купину – священную реликвию всего христианского мира.

Дахаб

С середины осени здесь наблюдаются сильные ветра, однако ближе к зиме они потихоньку уменьшаются. Дахаб – это идеальное место для более спокойного и расслабленного отдыха. Именно поэтому сюда приезжают семьи с маленькими детьми. Температура воздуха зимой здесь составляет +22-25 градусов (самым холодным месяцем считается февраль). А вот вода довольно теплая – +23 градуса.

Зимний Египет прекрасен комфортной температурой воздуха. Вы сможете расслабиться на песчаном пляже и долго гулять по курорту. Не чувствуя изнуряющей жары. Так что, если вы все еще думаете, стоит ли отправляться в Египет зимой, обязательно присмотритесь к описанным выше курортам.