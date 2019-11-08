На выходных будет теплая погода

В ближайшие сутки, 9 ноября, на территории Украины температурный фон останется очень высоким, как для первой декады ноября, поскольку с юга Европы к нам переместится очередная порция теплого воздуха. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем местами на севере страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В Карпатах, южных и восточных областях ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, в южной части до 21°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 3-8 тепла, днем 9-14°.



В Киеве в ночь на субботу, утром небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8° в 2010 году, самая низкая ночью -11,8° в 1942 году.



В воскресенье, 10 ноября, на Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, днем на крайнем западе страны дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в восточных и западных областях ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на остальной территории ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, на юге до 21°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 15-17°.

