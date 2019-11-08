Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Службы безопасности, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу.



"Назначить Горбенко Владимира Терентьевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.



Также Зеленский сменил первого заместителя главы СБ Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Новым начальником стал Дмитрий Нескоромный, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства. Другим указом президент уволил с этой должности Владислава Бухарева.



Зеленский также уволил еще двух заместителей главы СБ Украины – Анатолия Дублика и Вадима Пояркова.

