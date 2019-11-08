В ДНР подтвердили готовность к отводу сил в районе Петровского 9 ноября

Отвод сил в районе поселка Петровское в Донбассе начнется 9 ноября, подтвердила полпред самопроозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.



Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск.



"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ контактной группы, господином Сайдиком, и благодаря его личной активной позиции, удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского – 9 ноября", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы самопровозглашенной ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.

