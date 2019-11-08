«Страсти по Зинаиде» на «Интере»: знаменитая «Москва слезам не верит» на новый лад

В понедельник, 18 ноября, в 21:00 на «Интере» стартует 12-серийная остросюжетная драма «Страсти по Зинаиде» производства компании «Киевтелефильм». Это история провинциальной красавицы, которой судьба приготовила множество испытаний. В главной роли – Настя Задорожная. Также в сериале снялись Раиса Рязанова, Андрей Чернышов, Владимир Горянский, Алена Яковлева, Александр Попов, Вера Кобзарь и другие известные актеры.

Главная героиня – Зинаида Крылова – в юном возрасте осталась круглой сиротой. После предательства любимого человека она разочаровывается в людях и больше не верит в любовь. Девушка понимает, что может рассчитывать только на собственные силы. Она добивается успеха и становится «железной леди». Многие мужчины пытаются завоевать сердце Зинаиды, вокруг нее кипят нешуточные страсти, но покорить эту сильную женщину не так-то просто…

«Сюжет сериала в чем-то перекликается со знаменитой кинолентой «Москва слезам не верит», – рассказывает режиссер Александр Мохов. – Это история о девочке, которая пришла на завод мыть полы, а стала директором предприятия. Зина, как любая нормальная женщина, хочет любви, семьи и детей. Но с головой уходит в работу. Потому что ее один человек предал, другой... В результате она разочаровывается в людях и идет по тому пути, где, как ей кажется, легче выжить».

Исполнительница главной роли Настя Задорожная признается, что история Зинаиды вернула ее в детство: «Действие сериала начинается в 90-е, это было сложное время для большинства людей, в том числе и для моей семьи. Жизнь диктовала свои правила. Все пытались как-то выживать. Мне тогда было лет десять, я очень хорошо помню, как мама бегала в поисках работы, чтобы прокормить семью. Моментами дома реально не было никакой еды. На съемочной площадке я еще раз проживала трудные моменты жизни своей матери. Моя героиня Зина – сильная женщина. Судьба не раз ее бьет под дых, но она умудряется вставать и идти дальше. И как бы ни было тяжело, Зинаида не поступается своими принципами».

Режиссер отмечает, что у самой Насти Задорожной на съемках иногда проявлялся такой же стальной характер, как у ее героини Зинаиды. Для этой роли актрисе пришлось многому учиться: ездить на тракторе, управлять высотным краном на заводе, варить металл электросварочным аппаратом. А еще Насте довелось переживать в кадре много драматичных и сложных моментов: ее героиню избивали, пытались убить, она спасалась от пожара, падала со скалы. «В сериале было несколько сцен, во время съемок которых я не мог сказать «Стоп, снято!», потому что сидел и плакал, как маленький ребенок, прямо ком в горле стоял, – вспоминает Мохов. – Для меня это показатель. Если меня, режиссера, который знает весь сюжет, так цепляет история и игра актеров, то, думаю, и зрителей сериал не оставит равнодушными».

В «Страстях по Зинаиде» собрался по-настоящему звездный актерский состав. Звезде фильма «Москва слезам не верит» Раисе Рязановой досталась роль одного из самых близких людей в жизни главной героини – соседки по коммуналке, которая в трудную минуту приходит на помощь Зинаиде. Владимир Горянский в остросюжетной драме сыграл мэра города. Андрей Чернышов – возлюбленного Зинаиды. Режиссер Александр Мохов также появится в кадре – в роли директора завода.

Съемки «Страстей по Зинаиде» проходили в Киеве и Киевской области. Одну из основных локаций – завод, где работает главная героиня, – снимали на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе.

Сможет ли главная героиня найти свою любовь и стать по-настоящему счастливой? Получится ли у кого-то растопить сердце «железной леди»? Смотрите сериал «Страсти по Зинаиде» на «Интере» с 18 ноября с понедельника по четверг в 21:00.

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Сериал «Страсти по Зинаиде»

Жанр: остросюжетная драма

Количество серий: 12

Производство: компания «Киевтелефильм» по заказу телеканала «Интер»

Год: 2019

Продюсер: Валентин Опалев

Режиссер: Александр Мохов

Автор сценария: Карина Фолиянц

Оператор-постановщик: Артем Курохтин

Актеры: Настя Задорожная, Раиса Рязанова, Андрей Чернышов, Александр Попов, Вера Кобзарь, Александр Мохов, Алена Яковлева, Владимир Горянский, Антон Соколов, Эльдар Лебедев, Алексей Смолка, Сергей Деревянко, Полина Василина, Гордей Дзюбинский, Демьян Шиян, Глеб Михайличенко, Мария Тарасова, Ирина Мохова, Людмила Загорская, Виктор Степаненко, Анна Казючиц и другие.