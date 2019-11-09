"Голос" предложила заморозить конфликт в Донбассе

Украинская партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, считает, что Киеву необходимо выйти из минских соглашений по Донбассу и заморозить конфликт на востоке страны до усиления собственных позиций. "Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из минских соглашений...

... и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говориться в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.



В политсиле считают, что Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей.



"Украина должна выйти из минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - добавили в партии.

