Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов предоставить конгрессу транскрипт второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У меня был второй разговор с президентом (Украины Владимиром Зеленским), который, как я думаю, на самом деле был первым,...

...и теперь они (оппоненты Трампа в конгрессе) хотят увидеть его, если они хотят, я его им предоставлю", - сказал Трамп журналистом в Белом доме. Позднее в ходе общения с журналистами Трамп несколько сменил категоричный тон, добавив: "возможно, дам".



"Думаю, это будет очень разоблачительный звонок", - отметил президент США.

"У меня нет никаких проблем с этим, я дам им его", - сказал Трамп, отметив при этом, что считает публикацию транскриптов своих бесед с зарубежными лидерами "плохим прецедентом".



Состоявшийся в июле телефонный разговор президентов Украины и США оказался в центре скандала, который привел к началу демократами процесса импичмента Трампа. Демократы заявляют, что Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина.



Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.

