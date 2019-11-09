"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта

Новый контракт "Газпрома" с независимым оператором газотранспортной системы позволит начать отношения по транзиту между Украиной и Россией с чистого листа, считает исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.



Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.



Москва настаивает на необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий заключения нового контракта "Газпром" называет взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского топлива на Украину.



Как написал Витренко в Facebook, наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие контракта на поставку газа на Украину с 2020 года "являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа".



"Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - отметил он.



"Если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант. Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают... Пусть эти "старые лист бумаги" рассматривают суды", - добавил Витренко.



Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов.



"Газпром" обжаловал эти решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, в апреле 2018-го российский концерн направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.

