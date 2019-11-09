Оператор "Северного потока-2" ответил на претензии Польши

Заявления польских aнтимонопольных властей не касаются реализации проекта "Северный поток-2", сообщил "Газете.ру" представитель компании-оператора проекта – Nord Stream 2 AG. По его словам, "Газпром" как единственный акционер проекта вместе с другими участниками строительства газопровода придерживаются применимого международного и национального законодательства в энергетической сфере.

Представитель Nord Stream 2 добавил, что компания имеет разрешения от всех стран, через воды и территории которых проходит "Северный поток-2", и в этой связи проект продвигается по плану.



В мае антимонопольное ведомство Польши UOKiK предъявило "Газпрому" и пяти его партнерам по проекту – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – обвинения в нарушении национального антимонопольного законодательства из-за финансирования строительства трубопровода в отсутствие разрешения Варшавы.



В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал французскую компанию Engie на рекордные 172 миллиона злотых (эквивалент 44,7 миллиона долларов) за непредоставление данных в рамках разбирательства.



Как отметил замглавы польского антимонопольного органа Михал Холекса, регулятор "анализирует документы, полученные от других субъектов", а участникам "Северного потока-2" грозит "денежное наказание в сумме 10% оборота" или отчуждение "всех или части активов".



Представитель компании Engie подтвердил ее намерение обжаловать действия Польши в суде.



В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал претензии Польши, а также наложенный ей штраф абсурдными.

