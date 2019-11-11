Вышел трейлер фильма "Человек-невидимка"

Студия Universal Pictures представила первый трейлер хоррора "Человек-невидимка", который снят по одноименному роману Герберта Уэллса, опубликованному в 1857 году. В украинский прокат фильм выйдет 27 февраля 2020 года.



В центре сюжета – история Сесилии Каас, которая долгое время находилась в токсичных отношениях с богатым и требовательным ученым Эдрианом. Однажды ей удалось сбежать, после чего Эдриан покончил с собой. Сесилия может начать жить спокойно, но со временем ей начинает казаться, что за ней следит кто-то невидимый.



Главные роли в фильме исполнили Элизабет Мосс, Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. В качестве режиссера и автора сценария выступил Ли Уоннелл.





