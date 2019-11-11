Вейпы способны навредить нервной и сердечно-сосудистой системам

Как отмечает ТАСС, отмечается сильная нехватка долгосрочных исследований вейпов. На сегодняшний день ученые вынуждены ссылаться на аналогичные научные работы, касающиеся влияния загрязнения воздуха. Известно: сверхмелкие твердые частицы в грязном воздухе могут проникать в кровеносную систему человека и поражать сердце.



По словам ученых Университета Огайо аналогичным образом на организм воздействуют частицы и вещества, содержащиеся в заправке для вейпов. В частности, много вопросов вызывают ароматические соединения и соли металлов, опасные для сосудов человека. Сами же микрочастицы провоцируют уплотнение сосудистых стенок, развитие воспаления.



Также стоит помнить о вреде никотина, содержащегося в некоторых вейпах. Он способствует повышению артериального давления, приводит к нарушению ритма сердечной деятельности и образованию тромбов, блокирующих сосуды.

