Впервые за многие годы обнаружен новый штамм ВИЧ

Как передает "Новости Mail.RU", сотрудники фармацевтической компании Abbott Laboratories впервые с 2000 года выявили новый штамм ВИЧ. Его нашли в телах трех жителей Конго. Он относится к наиболее распространенной и опасной группе М (от англ. main - "главная") разновидности ВИЧ-1. Штамму присвоили подтип L. По словам ученых, это открытие поможет понять, как вирус эволюционировал и распространялся.



Вадим Покровский, глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН, считает, что разработчики вакцин против ВИЧ должны учитывать все возможные подтипы вируса, а не сосредотачиваться только на одном. При этом, по его словам, открытие надо принимать во внимание при создании вакцин.



В любом случае, требуется максимально универсальная вакцина, ведь один субтип через несколько лет может прийти другой. "В открытии новых штаммов и подтипов ВИЧ нет ничего удивительного, поскольку вирус может меняться. В Африке существует много штаммов, и в разные страны попали разные, в РФ, например, наиболее распространен штамм А", - говорит Покровский.

