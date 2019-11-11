Трамп намерен заявить Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

Президент США Дональд Трамп заявит турецкому лидеру Тайипу Эрдогану в ходе его визита в США на следующей неделе о недопустимости присутствия российских зенитных ракетных систем С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье.



"В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него (Эрдогана - прим. ТАСС), когда он будет здесь, в Вашингтоне", - сказал он.



"Если Турция не избавится от С-400, санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), вероятно, пройдут [одобрение] в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях", - добавил О'Брайен.

