В США надеются на подписание Россией и Украиной "мирного договора"

США надеются на договоренности между Киевом и Москвой, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В эфире CBS его спросили, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву, пока Россия не уйдет из Крыма и не перестанет "помогать сепаратистам".

"Я не буду строить предположений, что будет дальше. Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать", — ответил О'Брайен.



При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы "сопротивляться русским". Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины.



Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.



В Москве неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В Кремле также подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

