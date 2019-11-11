Тенденции, которые показал опрос в ЛДНР, нужно иметь в виду — Корниенко

Александр Корниенко, новый глава партии Слуга народа, заявил, что пока непонятно, чем обоснована информация о том что большинство жителей ОРДЛО хотят, чтобы Л/ДНР вошли в состав России. Но, по словам Корниенко, показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Информация, полученная в результате опроса жителей неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, показывает, что только 5% хотят вернуться в состав Украины, а 65% считают, что территория непризнанных республик должна стать частью России.



"Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством" - заявил Корниенко на брифинге.



При этом Корниенко допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос, наверное, показал.



"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса - Ред.)", - отметил политик.



Корниенко также заявил, что пока не понимает, как вести на неподконтрольных Киеву территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

