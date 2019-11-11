Большинство жителей ДНР и ЛНР не верят, что Зеленский добьется мира

Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР не верят в миротворческие способности Владимира Зеленского и плохо к нему относятся. Такие результаты показало совместное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина". Они опубликованы на сайте ZN.ua.



Среди жителей ОРДЛО о президенте Украины очень хорошего или хорошего мнения всего 19% респондентов (1,9 и 17,2% соответственно). А скорее плохого или очень плохого - 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно). Показательно, что цифры почти полностью совпадают с оценкой отношения к Виктору Януковичу: 19% - позитивная и 80% - негативная.



При этом на отношение к Зеленскому не влияет просмотр украинских каналов (всего в ОРДЛО их смотрят 25% населения). Очень хорошего мнения о главе государства только 1,9% респондентов. Из них 3,3% смотрят украинское ТВ, а 1,3% не смотрят. Скорее хорошего мнения 17,2% опрошенных (18,6 и 16,8% смотрящих и не смотрящих соответственно). Скорее плохого мнения - 49,6% (54,3 и 47,8% соответственно). Очень плохое мнение о Зеленском имеют 29,3% опрошенных (23,2 и 31,8%).



За последние месяцы, которые президент посвятил мирному урегулированию конфликта в Донбассе, отношение к нему у жителей ЛДНР сильно улучшилось всего у 2,7%. Немного улучшилось - у 7,9%. Не изменилось - у 44,8%. Ухудшилось у 22,9% и значительно ухудшилось - у 20,5%. Наблюдая за действиями Зеленского в последние месяцы, 11% ощутили оптимизм, а 43% испытывают пессимизм.



Если на остальной территории Украине многие люди все еще полны светлых ожиданий от преемника Порошенко, то в республиках это настроение разделяют ничтожно мало жителей. Только 1,4% респондентов полагают, что Зеленскому "очень вероятно" удастся улучшить социально-экономические условия. 13,3% допускают такую вероятность. А 85% считают маловероятным и очень маловероятным поднятие социально-экономического уровня.



Населению ОРДЛО не кажутся перспективными и миротворческие инициативы нового президента. 1,7% респондентов считают очень вероятным, что Зеленский принесет мир в регион. 12,5% думают, что это вероятно. Не связывают надежд на мир в регионе с Зеленским 59% опрошенных. А 26,5% категорически отказывают украинскому президенту в этой способности.



Примерно так же распределились мнения оценивающих способность главы государства провести переговоры с Россией. 2,4 и 12,4% считают, что Зеленский очень вероятно и скорее вероятно успешно проведет переговоры с Россией. 61,3% в этом сильно сомневаются. А 23,8% считают успех в переговорах с Путиным очень маловероятным.



23% опрошенных полагают очень вероятным, что обещания Зеленского по поводу мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями. Еще 48,6% считают скорее вероятным. В искренность президента почти поверили 17,9%, а абсолютно поверили 10%.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face было опрошено 1606 респондентов - жителей ОРДЛО. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

