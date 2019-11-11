Арахамия: Раду распустят до конца полномочий

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что нынешний созыв украинского парламента будет распущен до конца полномочий с вероятностью 75%. В первый рабочий день парламента 29 августа президент Украины Владимир Зеленский дал текущему созыву год, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае глава государства пригрозил депутатам роспуском.



Глава фракции "Слуга народа" оценил работу Рады в первые 50 дней

"Мое видение - 75%, что не до конца (срока доработает парламент - ред.)", - ответил Арахамия на вопрос, какова вероятность того, что нынешний созыв Рады будет распущен до окончания полномочий, соответствующее видео опубликовал в воскресенье журналист "Украинской правды" Роман Кравец в Twitter.

Арахамия добавил, что в ближайший год фракция "точно не распадется".

