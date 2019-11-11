Министр обороны Загороднюк хочет отменить призыв в армию

На Украине собираются отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО. Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире ТСН.



"Это моя персональная цель. Это будет нескоро, это будет не в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена и оснащена. И главное - что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - рассказал Загороднюк.

