Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг

Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Разумков на заседании согласительного совета заявил, что парламентарии планируют принять проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже в этот четверг.

"Я обращаюсь к комитету по вопросам бюджета, чтобы они на своем заседании внимательно рассмотрели и проанализировали поданный правительством проект бюджета на предмет учета тех бюджетных выводов Верховной Рады, которые были предложены к бюджету на 2020 год, и предоставили вывод комитета народным депутатам Украины для того, чтобы, скорее всего в четверг, мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - заявил Разумков, открывая заседание согласительного совета в понедельник в Киеве.



Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 18 октября Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.

