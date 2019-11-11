В четырех областях Украины перекрыли трассы в знак протеста против земельной реформы

На автомагистралях Украины Киев-Одесса, Киев-Чоп, дорогах Черкасской и Николаевской областей начались акции протеста против снятия моратория с продажи земли. Об этом сообщает сайт канала "112 Украина".



На участок трассы Киев-Одесса в районе села Демидовка вышли несколько сотен аграриев из Любашевского, Савранского, Балтского, Ананьевского и Ширяевского районов. В знак протеста против земельной реформы люди вывели на обочину крупногабаритную технику, чтобы привлечь внимание руководства государства к своей позиции.



По словам агрария Александра Андрусика, его единомышленники требуют отсрочки законопроекта, который касается земли, а также проведения всенародного земельного референдума.



"В законопроекте четко прописано: более 200 га земли в одни руки. Кому? Зачем? Как мы думаем о наших малых сельхозпроизводителях? Кредиты недоступны, люди выезжают на ту же клубнику в Польшу. Возможно, нужно продумать нормы, чтобы каждый смог купить какой-то клочок земли, на нем работать, отсюда не выезжать. Если наше правительство думает, что мы быстро продадим землю и у нас будут большие деньги - они ошибаются", - сказал Андрусик.



В Жашкове Черкасской области акции менее многочисленные. К 10:00 на автомагистрали вышли около 40 человек. Они вышли на трассу Киев-Одесса и заблокировали движение. Участники акции тоже требует от властей отменить законопроект о продаже земли.



Также перекрыта трасса Киев-Чоп во Львовской области. Там собралось несколько сотен людей.



В Николаевской области около ста человек перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка. Среди протестующих замечены не только фермеры и жители села, но и Нацкорпус. О настроениях протестующих рассказал руководитель сельскохозяйственного предприятия Михаил Любченко.



"Мы были на митингах два раза возле ВР, думали, что президент нас услышит. Однако он не слышит и продолжает продвигать законы, которые написаны не в Украине, а за границей. Они защищают интересы крупного мирового капитала и наших олигархов. Если на днях ВР проголосует за эти законопроекты, то землю в Украине могут забрать 20 человек. Если это случится, то президент Зеленский сделает самое большое преступление за всю историю Украины, которое может быть", - отметил Любченко.



Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон о запрете на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.



В мае того же года Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.



В начале сентября Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Парламент назначил на 4 декабря слушания по поводу земельной реформы.

