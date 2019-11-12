Медиапрофсоюз призвал к всеукраинской забастовке журналистов

Комитет Национального медиа-профсоюза Украины (НМПУ) жестко отреагировал на намерения исполнительной власти подготовить законодательство по ужесточению контроля за медиа. Профсоюз призвал масс-медиа к всеобщей забастовке.

Напомним, что в президентском указе №837/2019 от 9 ноября 2019 года, до конца этого года Кабмину поручается разработать законопроекты "по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей , механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственнности за нарушение законодательства об информации".



Признавая серьезность поднятой проблемы, Комитет НМПУ решительно отвергает любые попытки установить уголовную или, любым образом, усилить ответственность за "клевету" или "недостоверную информацию" (а теперь - и за "нестандартные новости"), которая в условиях несовершенной судебной системы в Украине и влияния государства станет репрессивным средством для подавления свободы слова, лишение права на критику.



"Бездействие ответственных за осуществление государственной политики в сфере информации, защита информационного пространства не может стать оправданием для очередного усиления ответственности. Подозреваем (как уже было неоднократно в истории страны), под благими намерениями борьбы с агрессивными информационными воздействиями скрывается желание ввести ограничения на реализацию основных прав человека.



Комитет НМПУ призывает журналистов к объединению вокруг противодействия данным намерениям власти набросить законодательную петлю на журналистскую деятельность и редакционную политику.



Комитет пойдет двумя путями - публично заявит о своей позиции и будет разъяснять о недопустимости выбранных методов регулирования СМИ.



В случае недостаточности данных методов воздействия Комитет НМПУ призовет журналистов начать подготовку к всеукраинской предупредительной забастовке.



Комитет НМПУ намерен информировать своих коллег из Европейской и Международной федераций журналистов, международные правозащитные о ситуации.



Комитет НМПУ поручает донести данную позицию своим представителям в совещательно-консультативных органах, общественных советах при органах власти", - заявили в профсоюзе.

