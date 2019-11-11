Названы самые "пьющие" страны мира

Самой "пьющей" страной мира признана Литва: в среднем граждане там потребляют более 12 литров спиртного в год. Такие результаты исследования за 2017 год опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



В топ-10 наиболее "пьющих" стран планеты (исследование проводилось в 45 странах) вошли:



Литва - 12,3 л

Австрия - 11,8 л

Франция - 11,7 л

Чехия - 11,6 л

Люксембург - 11,3 л

Латвия и Ирландия - 11,2 л

Россия и Венгрия - 11,1 л

Германия - 10,8 л

Португалия - 10,7 л

Польша - 10,6 л



В преимущественно мусульманской Индонезии среднестатический житель выпивает за год не более стакана алкоголя - 300 мл. Затем идет Турция - 1,4 л, Израиль - 2,6 л, Коста-Рика и Мексика.

