Герус разрешил иморт электроенергии из России, произведенной из угля из ОРДЛО, - экс-нардеп

Екс-народний депутат Тетяна Чорновол різко розкритикувала «поправку Геруса», що дозволила імпорт електроенергії з Росії, адже, за її словами, вона може бути вироблена з вугілля, що незаконно видобувається в окупованому Донбасі.



Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook.



«На окупованій території Донбасу є шахти. Після того, як ці шахти у Ахметова в 2016 році «віджала» рашка, вугілля «підвисло». Адже РФ воно не потрібне, у неї Кузбас і власні шахтарі жерти хочуть, а тут ще «ордлят» підгодовувати, бо дохнуть. Все, що у ОРДЛО є – вугілля, яке нафіг нікому не потрібне. Аж тут в Україні нарешті настав час ЛОХа. Отримав владу такий собі «чувак» Герус, який вирішив всі проблеми рашки поправкою в закон про експорт електроенергії. Тепер оте «криваве» вугіллячко з ОРДЛО йде на переробку в електроенергію, яку Росія заливає в наші мережі за наші гроші. От звідки ця дешева електроенергія».



За словами екс-нардепа, Росія не раз намагалася затягнути Україну на «гачок енергетичної залежності». Зокрема, в часи так званої «блокади», коли, за розрахунком Росії, Ахметов мав би погодитись купувати дешеве вугілля зі своїх шахт уже через Росію. «Але Ахметов принциповий і повіз вугілля аж з Нової Зеландії… Росія попала – «ордлята» голодні пищать, а «криваве» вугілля «зависло». Аж тут прийшло їм щастя – час Лоха в Україні! Один з представників цього колективного Лоха – нардеп Герус – в перший же місяць свого депутатства зробив ВСЕ, що потрібно було Кремлю від нього», - пише вона.



Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.



За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським.



На початку листопада імпорт електроенергії збільшився втричі – до 12 млн кВт⋅ч на добу, незважаючи на нещодавню заяву голови парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг Андрія Геруса про те, що імпортні поставки з Росії в кінці жовтня – на початку листопада стали збитковими.

Експерти розцінюють імпорт електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу.

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