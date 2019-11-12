Суд обязал НАБУ завести дело на Грицака

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завести дело на бывшего главу Службы безопасности Василия Грицака из-за возможной госизмены и шпионажа. Как следует из текста решения суда, опубликованного в едином реестре судебных решений, в суд обратился заявитель, имя и фамилия которого не указана, с жалобой на бездеятельность Антикоррупционного бюро и требованием обязать ведомство возбудить дело на экс-главу СБ Украины.

Отмечается, что заявитель в октябре обращался в Антикоррупционное бюро c заявлением о возможных уголовных нарушениях бывшего главной СБ Украины, которые, по мнению заявителя, попадают под статьи "госизмена", "шпионаж", "хищение средств", "служебный подлог", "злоупотребление служебным положением", "превышение власти или служебных полномочий", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", однако ведомство заявление проигнорировало.

Суд поставил удовлетворить жалобу заявителя и обязал Антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело.

