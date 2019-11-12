Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского

Украинские силовики завершили практическую фазу разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе, процесс разминирования планируют начать во вторник, заявил в понедельник начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.



Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу на указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.



"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12.00 (13.00 мск) завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств - силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они (ОБСЕ – ред.) проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - цитирует Агеева агентство УНИАН.

