Зеленский рассказал о разработке закона о всеукраинском референдуме

Верховная рада Украины в ближайшее время разработает и примет закон о всеукраинском референдуме, который определит механизмы его проведения, заявил в понедельник президент страны Владимир Зеленский.



"В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и, наконец, даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его станице в Facebook.



На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО, а также запуск рынка земли.

