Суд в Киеве отменил приостановку ликвидации структуры Филарета

Шестой апелляционный административный суда Киева отменил приостановку ликвидации неканонической церковной структуры, возглавляемой украинским раскольником Филаретом Денисенко, передает в понедельник агентство УНН.



Ранее министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако Филарет обжаловал это решение. Позднее Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать церковную структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины. "Новая церковь" Украины заявила, что будет обжаловать решение суда о противоправности приказа Минюста.



"Суд постановил апелляционные жалобы (митрополита Черкасского "новой церкви" Украины Олега - Прим. ред.) Яременко и министерства культуры удовлетворить, а постановление Окружного административного суда o приостановлении ликвидации УПЦ КП (неканонической церковной структуры - Прим. ред.) отменить", - говорится в сообщении.



В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".

