Путин и Меркель отметили важность неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер"

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обстоятельно обсудили в состоявшемся в понедельник в телефонном разговоре вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



"Президент России и Канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договорённостей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины", - подчеркивает пресс-служба.



Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате, сообщает пресс-служба.



При этом в пресс-службе Кремля отмечают, что в ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".



По данным Кремля, сторонами был "подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".



