УЕФА осудил проявления расизма в матче чемпионата Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал расистский скандал, разгоревшийся во время матча чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", сообщает РБК.



Во втором тайме бразильский футболист "Шахтера" Тайсон после оскорбительных выкриков с трибуны болельщиков "Динамо" показал в их адрес средний палец и выбил мяч. Игра была приостановлена, бразилец покинул поле в слезах. После возобновления встречи арбитр показал Тайсону красную карточку.



"Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", - говорится в заявлении УЕФА.



На фоне скандала поддержку Тайсону уже выразил лидер "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар.

