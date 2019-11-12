Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

Почти 70% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, на втором месте спикер Верховной рады Дмитрий Разумков с результатом более 50%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова. В конце октября социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса, в котором Зеленскому доверяли 66% жителей страны.

Согласно данным опроса Центра Разумкова, при оценке доверия к политикам и общественным деятелям Зеленского поддержали 68,2% респондентов. Спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова – 51,6%, музыканта, лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука - 37,1%, осужденного в РФ за подготовку теракта в Крыму Олега Сенцова – 36,4%, премьера Алексея Гончарука – 33,8%, Генпрокурора Руслана Рябошапку – 23,6%, главу офиса президента Андрея Богдана – 23%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 21,5%.



Кроме того, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 22,2% респондентов, полпреду президента в парламенте Руслану Стефанчуку – 17,4%, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку – 15,3%, лидеру батальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) Андрею Билецкому – 14,5%, бывшему президенту Петру Порошенко – 14,4%, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамию – 14,3%, главе МВД Арсену Авакову – 12,1% опрошенных.



Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Опрошены 2,015 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

