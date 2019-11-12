"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда
Неправительственная организация "Белые каски" подтвердила смерть основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье.
"Мы с потрясением и печалью узнали новость о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора организации Mayday Rescue в его доме в Стамбуле", - сообщили "Белые каски" в твиттере, подчеркнув, что Mayday Rescue - это одна из организаций, которая поддерживает и участвует в подготовке членов организации "Белые каски". Как отмечают СМИ, фонд Mayday Rescue является основателем "Белых касок".
В твиттере отмечается, что "Белые каски" "выражают глубочайшие соболезнования семье Джеймса", а также " отдают должное его гуманитарным усилиям, которые сирийцы всегда будут помнить".
Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти.
По не подтвержденным данным, он упал с балкона его квартиры в Стамбуле.
"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы.
С сирийскими властями она не сотрудничает.
Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак якобы сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.
Организация состоит из более трех тыс. волонтеров, которые работают в разных районах Сирии, где происходили вооруженные операции. В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия.
В октябре финансовую помощь "Белым каскам" возобновили США, после того, как страна заморозила финансирование организации в 2018 году.
В 2017 году документальный фильм о "Белых касках" получил премию "Оскар". Также организация неоднократно была номинирована на Нобелевскую премию мира.