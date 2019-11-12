"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда

Неправительственная организация "Белые каски" подтвердила смерть основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье.



"Мы с потрясением и печалью узнали новость о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора организации Mayday Rescue в его доме в Стамбуле", - сообщили "Белые каски" в твиттере, подчеркнув, что Mayday Rescue - это одна из организаций, которая поддерживает и участвует в подготовке членов организации "Белые каски". Как отмечают СМИ, фонд Mayday Rescue является основателем "Белых касок".



В твиттере отмечается, что "Белые каски" "выражают глубочайшие соболезнования семье Джеймса", а также " отдают должное его гуманитарным усилиям, которые сирийцы всегда будут помнить".



Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти.



По не подтвержденным данным, он упал с балкона его квартиры в Стамбуле.



"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы.



С сирийскими властями она не сотрудничает.



Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак якобы сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.



Организация состоит из более трех тыс. волонтеров, которые работают в разных районах Сирии, где происходили вооруженные операции. В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия.



В октябре финансовую помощь "Белым каскам" возобновили США, после того, как страна заморозила финансирование организации в 2018 году.



В 2017 году документальный фильм о "Белых касках" получил премию "Оскар". Также организация неоднократно была номинирована на Нобелевскую премию мира.







