Путин и Меркель обсудили вопросы транзита российского газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в состоявшемся в понедельник в телефонном разговоре вопросы транзита российского газа через территорию Украины.



"Затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", - сообщила пресс-служба Кремля.

