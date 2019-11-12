Путин и Меркель обсудили вопросы транзита российского газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в состоявшемся в понедельник в телефонном разговоре вопросы транзита российского газа через территорию Украины.
"Затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", - сообщила пресс-служба Кремля.
Источник: Корреспондент
10:09